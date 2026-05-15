Пільговий проїзд у Кременці з липня здійснюватиметься лише за електронною карткою

У Кременецькій міській територіальній громаді розпочинають підготовку до запуску другого етапу автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСООП). Про це повідомили в міській раді.

З 20 травня 2026 року стартує прийом документів для оформлення електронних соціальних карток — «Картки кременчанина». З 1 липня 2026 року пільговий проїзд у міському транспорті здійснюватиметься виключно за її допомогою.

Картку зможуть отримати жителі громади, які належать до визначених пільгових категорій, зокрема особи з інвалідністю, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти з багатодітних сімей, сироти, члени сімей загиблих Захисників України та інші.

Водночас учасники бойових дій і надалі користуватимуться безкоштовним проїздом на підставі посвідчення.

Для оформлення картки мешканцям необхідно звернутися до управління соціального захисту населення та надати пакет документів, включно із заявою, паспортом, ідентифікаційним кодом та підтвердженням пільгового статусу.

У міській раді закликають мешканців завчасно подбати про оформлення картки.