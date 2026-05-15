Перший етап обміну «1000 на 1000»: звільнено 205 українців

В Україну повернулися 205 військовополонених у межах першого етапу обміну у форматі «1000 на 1000». Додому з російського полону повертаються воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, серед звільнених — рядові, сержанти та офіцери, більшість із яких перебували в полоні ще з 2022 року. Українські Захисники воювали на різних напрямках, зокрема в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках і біля ЧАЕС.

«Вдома 205 українців. Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000», — зазначив Президент.

Він наголосив, що більшість звільнених перебували у російському полоні з 2022 року.

«Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей додому, передусім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України, та нашій команді. Дякую всім партнерам, які допомагають звільняти українців із полону. Продовжимо боротися за кожного й кожну, хто досі залишається в неволі», — підкреслив Володимир Зеленський.