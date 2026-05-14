17:03 | 14.05.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

У Тернополі відкрили меморіальну дошку військовослужбовцю Андрію Гребеняку

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

🔷

Тернопіль продовжує увіковічнювати пам’ять про своїх захисників. На бульварі Дмитра Вишневецького, 2, де проживав Андрій Гребеняк, встановили меморіальну дошку на його честь.

До початку повномасштабного вторгнення Андрій працював у будівельній сфері та долучався до зведення тернопільських храмів. З перших днів великої війни він став на захист України, мобілізувавшись до лав Збройних сил. 🇺🇦

Встановлення цієї дошки – це спосіб висловити вдячність громади своєму захиснику та зберегти пам’ять про його подвиг для майбутніх поколінь. Вічна слава Герою!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *