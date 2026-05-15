Трагедія на Хмельниччині: нападник застрелив поліцейського і втік

На Хмельниччині внаслідок збройного нападу на поліцейських загинув один правоохоронець, ще один отримав поранення. Про це повідомили попередні дані Національної поліції України.

Інцидент стався у селі Терлівка під час перевірки документів у водія, якого раніше суд позбавив права керування транспортними засобами.

За інформацією правоохоронців, чоловік застосував зброю та втік з місця події. Наразі його розшукують, у районі триває спецоперація із залученням слідчих та криміналістів.

Обставини події встановлюються.