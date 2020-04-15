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Новини Тернополя 

У пекарнях Тернополя сьогодні освятили паски

Irena 0 Views Прокоментуй!

У ПЕКАРНЯХ ТЕРНОПОЛЯ СЬОГОДНІ ОСВЯТИЛИ ПАСКИ
ℹ️Напередодні Великодня тернополяни зможуть купити освячені паски
🔹Сьогодні духовенство освятило паски на виробництві та у цехах ТОВ «Тернопільхлібпром» (Хлібзавод №2) і пекарні «Форум» (магазин «Гарячий хліб»), що на вул. Митрополита Андрея Шептицького, 2.
🔹Ці пекарні долучилися до благодійного проекту Тернопільської міської ради «Місто турботи» та передали паски для святкових продуктових наборів потребуючим тернополянам.

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