У ПЕКАРНЯХ ТЕРНОПОЛЯ СЬОГОДНІ ОСВЯТИЛИ ПАСКИ

ℹ️Напередодні Великодня тернополяни зможуть купити освячені паски

🔹Сьогодні духовенство освятило паски на виробництві та у цехах ТОВ «Тернопільхлібпром» (Хлібзавод №2) і пекарні «Форум» (магазин «Гарячий хліб»), що на вул. Митрополита Андрея Шептицького, 2.

🔹Ці пекарні долучилися до благодійного проекту Тернопільської міської ради «Місто турботи» та передали паски для святкових продуктових наборів потребуючим тернополянам.

Поділіться:









