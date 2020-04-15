17:32 | 15.04.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

«Через недолуге попереднє керівництво Тернопільська облдержадміністрація та районні ради могли залишитися без зарплат», – Віктор Овчарук

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук прокоментував виділення додаткового фінансування у розмірі 10-ти мільйонів гривень на апарат ТОДА.

 Депутати Тернопільської обласної ради 13 квітня провели виїзне засідання на території навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського у селі Лошнів, що на Теребовлянщині.

Голова облради Віктор Овчарук зазначив, що, попри складні умови, депутати плідно попрацювали та прийняли низку важливих для області рішень.

– Я дякую депутатському корпусу обласної ради за роботу в таких умовах й розуміння. Звичайно, що ми як найвища представницька гілка влада, яка сьогодні приймає рішення, повинні виконувати постанови Кабінету Міністрів і карантинні заходи, запропоновані державою. Було незручно, але ми поставили перед собою декілька завдань: проголосувати питання, які стосуються роботи області, «господарки», а також розподілу бюджету для потреб медиків. Вдалося прийняти низку програм, одна з них – програма підтримки органів виконавчої влади. Вона викликала чимало дискусій, зокрема й на засіданні бюджетної комісії. Питання полягало в тому, що ми не можемо сьогодні підтримати органи виконавчої влади з місцевого бюджету, бо їх мала б фінансувати держава. Попри це, ми пішли на розуміння, бо сьогодні голова облдержадміністрації не винен, що його попередники через своє недолуге створення бюджету залишили працівників облдержадміністрації та районних рад без зарплат,  пояснив Віктор Овчарук.

 Нагадаємо, що на засіданні сесії Тернопільської обласної ради, депутати поставили на голосування проект щодо виділення додаткового фінансування у розмірі 10-ти мільйонів гривень на апарат ТОДА.

З першої спроби депутати не проголосували за даний проект.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *