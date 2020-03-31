ЖКГ Тернополя рекомендує ОСББ демонтувати дитячі майданчики

У Тернополі на час карантину заборонили відвідувати дитячі та спортивні майданчики. Відповідні оголошення розклеїли по місту.

Оскільки не всі тернополяни дотрималися цієї заборони, частину дитмайданчиків вирішили демонтувати, або заблокувати доступ до них. Відповідні рекомендації голови ОСББ отримали від начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Олега Соколовського.

Це з’їзди з гірок, вертушки, гойдалки. Їх будуть зберігати у відповідних місцях, щоб потім відновити.

Крім цього, спортивні майданчики, які мають огородження, будуть закриті.