У платіжках тернополян з червня добавився ще один тариф для оплати

Нагадуємо, що у червні у квитанції від КП ТМТКЕ за травень тернополяни отримають нарахування із вказаною часткою умовно-постійної частини двоставкового тарифу, як це було під час опалювального періоду. Тобто, кожному абоненту прийде нарахування у розмірі сталої частки (Умовно-постійна частина двоставкового тарифу, у квитанції – «Абонентська плата»), яка нараховувалася в попередні місяці під час опалювального періоду-2022, та за рахунок якої споживачі мали змогу менше сплачували за послуги з теплопостачання у зимовий період.

У «Тернопільміськтеплокомуненергу» наголошують, що розрахунки умовно-постійної частини двоставкового тарифу здійснені для кожного домоволодіння індивідуально у залежності від метражу житла. Якщо абонент не сплачуватиме умовно-постійну частину, то у нього накопичуватиметься заборгованість, яку все-одно доведеться сплатити.

Довідка: Двоставковий тариф діє і в інших містах України, раніше його практикували і у Тернополі. При одноставковому тарифі велике навантаження падає на плечі тернополян саме у опалювальний період, відтак двоставковий тариф дозволяє пропорційно розділити суму на весь рік та сплачувати частину нарахувань за опалення в міжсезоння. До слова, для послуги з постачання теплової енергії відбувся перехід з одноставкового тарифу на двоставкові, а для послуги з постачання гарячої води тариф залишився одноставковим.

Двоставковий тариф на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії – грошовий вираз двох окремих частин тарифу (умовно-змінної та умовно-постійної).

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послуги з постачання теплової енергії – абонентська плата за одиницю теплового навантаження об’єктів теплоспоживання на опалення (1 Гкал/год) як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат, крім тих, що віднесені до умовно-змінних витрат, що включаються до повної собівартості теплової енергії, є постійними і не змінюються прямо пропорційно зміні обсягу теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії.

Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послуги з постачання теплової енергії – вартість одиниці теплової енергії, визначена з розрахунку на 1 Гкал теплової енергії або відповідно до норми споживання, встановленої органом місцевого самоврядування, як грошовий вираз змінної частини планованих економічно обґрунтованих прямих витрат на її виробництво та транспортування, що змінюються прямо пропорційно зміні обсягу теплової енергії для надання послуги з постачання теплової енергії.