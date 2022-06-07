У Чорткові лікують… внутрішньо-переміщених тварин

Андрій Слоїк працює ветеринарним лікарем в Чорткові понад рік. Заснував ветеринарний центр «ZOO VET SKILL», де з помічниками оглядає і надає консультації щодо тварин, здійснює вакцинацію, проводить лабораторну та інструментальну діагностики, виконує терапевтичні та хірургічні процедури. В клініці є так званий «стаціонар» і ветаптека, де можна придбати все потрібне для лікування свого улюбленця.

Андрій пішов слідами батька, який в с. Косів Чортківського району трудиться на посаді дільничного ветеринарного лікаря. Власник центру, звісно ж, в минулому навчався на ветеринара, але лише на роботі за кордоном почав по-справжньому практикувати, здобув більше знань, аніж у навчальних закладах і запалився бажанням відкрити свою медустанову для допомоги братам нашим меншим…

– Навчальний заклад дає основу, а доопрацьовувати її потрібно на практиці, – вважає Андрій Слоїк. – Професія ветеринара досить затребувана і на Чортківщині – також, тому що дедалі більше людей заводять домашніх улюбленців, займаються тваринництвом, а фахівців навчальні заклади випускають відносно мало. Упевнений, що найголовніша якість, що потрібна ветеринару, без якої інші навички не так важливі, – любов до тварин. А вже потім, звичайно, розуміти їхню фізіологію й анатомію; вміти проводити різні процедури і маніпуляції: перев’язки, операції, розтин; знати хвороби тварин і методики обстеження, лікування цих захворювань; добре розбиратися в сучасних ліках, медичному обладнанні; мати хорошу пам’ять, аналітичне мислення, міцні нерви, швидку реакцію; повинні бути відсутні гидливість, підвищений рівень емпатії.

Так склалося, що Андрій орендує приміщення для діяльності центру на вулиці, яка веде навпростець до пологового відділення місцевої лікарні. Навіть якось символічно, тому що сьогодні роль тварин у житті людини є надзвичайно вагомою. Бо як діти природи, всі ми потребуємо спілкування з живими істотами, які здатні подарувати нам свою любов і відданість, розважити і заспокоїти, зробити наш будинок красивим і затишним.

І в мирний час у центрі завжди були відвідувачі – пацієнти… Хтось лапку зламав, інший – отруївся чи підхопив кліща. Тварини, як і люди, хворіють, потребують лікування. А під час війни під центром просто «жива» черга, адже не тільки люди утікали з-під бомбардувань, а й везли з собою у безпечні місця своїх домашніх улюбленців. Так, лише за перші кілька днів бойових дій в Україні, чортківський Центр «ZOO VET SKILL» відвідало більш як 35 внутрішньо переміщених тварин, щодня 10-15 котиків і собачок із різних куточків України.

– Домашні улюбленці потребують допомоги так само, як і люди. Тому відповідальні господарі перевезли та піклуються про свою тварину навіть в екстремальних умовах, інколи – нехтуючи своїм власним добробутом і здоров’ям, – розповідає ветеринар.

Андрій Слоїк тісно співпрацює з волонтерами, які займаються безпритульними тваринами.

– Упевнений, що в кожного з волонтерів благородне серце, бо їм часто доводиться добре намучитися з чужими або й нічиїми котиками та собачками, викинутими напризволяще, голодними, нечистими і від того – недовірливими до людей… Тому вважаю, що вибір домашнього улюбленця – це дуже відповідальне завдання, – каже він. – Насамперед потрібно з’ясувати, чи всі члени родини згідні завести тварину, оскільки доглядати за нею доведеться кожному. Якщо ж рішення прийняте, то варто зважити всі «за» і «проти». Обираючи собаку, потрібно звертати увагу не на його зовнішній вигляд, а на темперамент. Недоцільно зупиняти свій вибір на собаках бійцівських порід або на дуже великих песиках. Прикро, коли награвшись, люди викидають тваринку на вулицю, не маючи бажання піклуватися про неї, роблячи її агресивною та безутішною посеред незнайомого середовища…

Андрій завжди на зв’язку – вдень і вночі, адже живина не вибирає час, коли захворіти. І найбільше йому подобається етап лікування, коли пацієнт починає одужувати. Фахівець має до власників тварин єдине побажання – своєчасно звертатися по допомогу. Адже деколи вони очікують день, два, або й тиждень, тоді тваринка приходить до нас у критичному стані і її важче лікувати. Краще прийти проконсультуватися і бути впевненим, що з улюбленцем усе гаразд.

У Андрія Слоїка ще багато планів для поліпшення роботи Центру й віриться, що завдяки його ентузіазму усі мрії здійсняться та стануть запорукою здоров’я наших улюбленців і щасливого життя з ними під переможним мирним українським небом!

Ірина ГУЛЬКА