У поліції показали фрагмент відео перед смертю чоловіка у Тернопільському ТЦК

Начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко прокоментував смерть 46-річного чоловіка на території Тернопільського ТЦК та СП та заявив, що слідство перевіряє всі обставини трагедії.

Відповідний допис правоохоронець опублікував у соцмережах після резонансу, який виник навколо події.

За словами Сергія Зюбаненка, поліція працює відкрито та не приховує інформації щодо розслідування.

«Розумію суспільний резонанс. У соцмережах уже поширюються неперевірені версії, чутки та припущення щодо обставин смерті чоловіка», — зазначив він.

Очільник поліції повідомив, що з дозволу слідчого, прокурора та відповідних органів було оприлюднено фрагмент відео з моменту інциденту.

За його словами, на записі видно, як чоловік у супроводі військовослужбовців та в присутності цивільних осіб заходить до приміщення ТЦК та СП, залишає пакет із частиною особистих речей у коридорі та прямує до вбиральні з наплічником.

Після того, як чоловік зайшов до туалету, за кілька секунд пролунав постріл. Це підтверджується реакцією людей, які перебували у коридорі.

Водночас Сергій Зюбаненко наголосив, що слідчі перевірятимуть усі деталі події — від моменту прибуття чоловіка до ТЦК та СП, його супроводу та перебування у приміщенні до моменту пострілу.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили речові докази. Однією з версій, яку перевіряє слідство, є те, що пістолет міг перебувати у наплічнику чоловіка.

«На момент огляду місця події у туалеті наплічник був відкритий, речі з нього — вийняті», — повідомив керівник поліції області.

Він також закликав жителів не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних результатів розслідування.

Нагадаємо, 23 травня на території Тернопільського ТЦК та СП виявили тіло 46-річного жителя Тернополя з вогнепальним пораненням. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ з додатковою відміткою «самогубство».