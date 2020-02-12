У Тернополі Ірина Фойт пішла у лікарню і пропала

Допоможіть встановити місце знаходження тернополянки

Співробітники Тернопільського відділу поліції розшукують мешканку обласного центру Фойт Ірину Богданівну, 1990 року народження. Жінка у вівторок, 11 лютого, близько 12.30 вийшла з дому і назад не повернулася. За словами рідних, тернополянка мала намір піти у лікарню і більше на зв’язок з ними не виходила.

Була одягнута у коротку рожеву шубу зі штучного хутра, чорну шапку.

Якщо ви бачили жінку, знаєте про її місце перебування, телефонуйте до поліції за номерами у Тернополі: 27-10-22, 27-11-70, або 102.