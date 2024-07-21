У Тернополі в страшній ДТП загинуло двоє людей

По ДТП на вулиці Будного у місті Тернопіль повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

21 липня о 15:26 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Будного у Тернополі. Рятувальники прибули на місце події за кілька хвилин. Як з’ясувалося, в аварії взяли участь три автомобілі. За попередньою інформацією, загинуло двоє людей, ще двоє отримали травми. Інформація уточнюється.

Бійці ДСНС за допомогою спеціального інструменту деблокували тіло загиблого та вжили заходів для запобігання займання пального. Для ліквідації наслідків події було залучено 3 одиниці техніки