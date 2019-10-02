У селі біля Тернополя для літніх людей провели ретро-вечірку

Вчора, 1 жовтня, у Будинку культури с. Лозова Тернопільського району, яке входить до Байковецької ОТГ, було особливо гамірно і велелюдно. І це не випадково. Адже саме цього дня Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) спільно з відділом культури молоді та спорту Байковецької сільської ради організували цікавий захід до Дня людей поважного віку – «Осіннє ретро».

Особлива атмосфера 50-60-х років панувала у залі завдяки майстерному оформленню: це і старовинні вишиті обруси й рушники, ретроприймачі, прялки, дерев’яне корито, старі валізи та багато цікавих речей, які мають багату історію. Усе було підібране з особливою любов’ю.

Людська осінь, як і природа, буває різною. В одних вона палахкотить різноманіттям барв, у інших – тихим бабиним літом, у третіх – суцільним присмерком, а то й нудьгою… Ми повинні пам’ятати, що шанобливе ставлення до людей поважного віку – це наріжний камінь людяності.

Особливо проникливими були вітальні слова голови сільської ради Анатолія Кулика: «Своїм прикладом, життєвою мудрістю ви заслуговуєте на глибоку повагу людей, а тому буде справедливо назвати цю дату Днем людей поважного віку».

Завідуюча КЗ «Сільський клуб с.Шляхтинці» Ірина Агрес разом зі своїми вихованцями представила публіці запальний індійський танок. А учні зразкового аматорського фольклорного колективу “Чернелівські забави” (БК с.Чернелів-Руський) разом із Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) майстерно відтворили у сценках будні і свята тих давніх літ.

Посмішку на обличчях присутніх викликала поява у залі справжнісінького і дуже поважного кіномеханіка. З цією роллю дуже справно впорався Сергій Костенко, завідуючий господарством фінансово-господарського відділу Байковецької сільської ради. А Назар Яциковський (кер. гуртка с.Соборне) та учасники аматорського колективу БК с.Байківці (кер. М.Вацик) завзято веселили публіку.

Під час відпочинку присутні висловлювали свої думки щодо продовження традиції зустрічей літніх людей у кожному населеному пункті громади.

Направду, це свято створило гарний настрій. Свідченням цього було те, що незважаючи на втому та забувши про недуги, люди зворушливо танцювали. Жінки та чоловіки поважного віку радо ділились спогадами , охоче співали пісні, були дуже позитивними і щирими.

На завершення заходу, директор Територіального центру (надання соціальних послуг) Байковецької сільської ради Оксана Яріш подякувала усім за те, що відгукнулися і завітали на свято, побажала міцного здоров’я, душевного спокою та усіляких гараздів.

Джерело: сайт Байковецької ОТГ