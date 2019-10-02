У ТНЕУ розпочався конкурс «Ми – нова генерація!»

Вчора, 1 жовтня 2019 року, в актовій залі вирували емоції глядачів, а на сцені панував драйв першокурсників. Студентські групи під час презентацій старалися якомога краще донести до присутніх цікаву інформацію про себе, свого куратора, представляли свої захоплення, співали пісні, грали на музичних інструментах, розігрували сценки, демонстрували оригінальні відеоролики, відзняті на вулицях Тернополя.

Хто ж стане переможцем конкурсу презентацій «Ми – нова генерація!» – дізнаємося у четвер.

Інтрига триває…