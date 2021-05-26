13:31 | 26.05.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У селі на Збаражчині відкрили краєзнавчий музей

tata 0 Views Прокоментуй!
На Збаражчині у селі Розношинці відкрили музей.

Над його створенням працювали місцеві жителі та краєзнавці.

Серед експонатів – вишиті рушники, традиційний український одяг, старовинні предмети побуту.

Як розповіли у Збаразькій міській раді, першими відвідувачами музею стали школярі, мешканці навколишніх сіл та представники громадськості. Завітав на відкриття й мер Збаража.

Звертаючись до присутніх, Збаразький міський голова Роман Полікровський підкреслив велику значущість події не тільки для місцевих жителів, а й для всієї громади.

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