Тернополянин створив макет зруйнованого у Ковелі костелу святого Станіслава (фото)

Тернополянин Володимир Кріса презентував макет неоготичного костелу-пам’ятника святого Станіслава у Ковелі, який зруйновали наприкінці Другої світової війни.

Про це він сповістив на своїй сторінці у Faebook.

Костел будували з 1924 по 1939 рік. Богослужіння проводилися з 1935 року. Автори проєкту – польські архітектори Стефан Шиллер та Вєслав Кононович. Неоготична споруда із вежею заввишки близько 64 м була найбільшим римо-католицьким храмом на Волині. Костел уміщував 7000 вірян. Внутрішнє оздоблення так і не було завершене через початок Другої світової війни.

Костел зруйнували в липні 1944 року під час штурму Ковеля радянськими військами. Протягом 1945 року руїни були розібрані, з будматеріалів побудована тюрма НКВС. На місці костелу сьогодні – стадіон «Верес» («Сільмаш»).

Володимир Кріса додає, що макет не був би створений, якби не ініціатива ковельського мецената Ігоря Герасімова.

«Для пана Ігоря він є своєрідною даниною пам’яті своєму батькові, Романові Едуардовичу Герасімову (1948-2015), котрий, перебуваючи на посаді голови Ковельського міськвиконкому, зробив багато хороших справ для блага мешканців міста та, як і його син, був щирим патріотом Ковеля. Також є ідея виготовлення та встановлення вуличного бронзового макету костелу св. Станіслава поруч із місцем, де раніше стояла велична сакральна споруда. Ми переконані, що такий об’єкт стане цікавою туристичною родзинкою Ковеля, дасть змогу вивчати втрачену культурну спадщину незрячим людям та популяризуватиме історію міста серед місцевої громади», – пише у дописі Володимир Кріса.

Автор також додає, що він над макетом працював майже два роки.

«Ось і завершено ще один макет, цього разу – неоготичного костелу-пам’ятника св. Станіслава у Ковелі (Волинська область), котрий був зруйнований наприкінці Другої світової війни. Рік тому зробив його 3D-візуалізацію. З огляду на різні обставини це був мій найтриваліший проєкт: з багатьма перервами працював над ним майже два роки. За цей час отримав нові знання та вміння, в тому числі завдяки роботі в команді відомого архітектора-реставратора Юрія Вербовецького, переосмислив методи, якими буду займатися архітектурним моделюванням надалі. Тому даний макет є для мене своєрідною кінцевою віхою, якою ставлю крапку в паперовому макетуванні», – написав Володимир Кріса.