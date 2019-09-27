У селі Тернопільського району — прем’єра!

Люди, які люблять театральне мистецтво, поділяються на дві категорії. Одна — глядачі,

друга — артисти, самодіяльні чи професійні. На мою думку, театр — особлива субстанція.

Там і в глядацькій залі, і на сцені однаково затишно почуваються люди, віддані театру.

Поганих артистів чи поганого театрального колективу нема і бути не може.

Понад 70 років у селі Буцнів у клубі діє драматичний колектив, яким свого часу керували світлої пам’яті Ольга Вітишин, а також народний артист України Михайло Безпалько, Віра Кикіш, Михайло Юречко, Марія Дмитришин, Оксана Банда. Нині головний режисер театрального колективу «Мініатюр», як його тепер називають, є молодий і перспективний Роман Коломієць. Особливу та почесну роль за сценою протягом років виконувала і продовжує це робити Ярослава Підгрушна. Офіційно цю місію називають суфлерством. Але для артистів пані Ярослава є тим добрим і теплим промінчиком, на якого покладають особливі надії, який підтримує духовно та морально під час вистави.

Протягом десятиліть самодіяльні артисти показали чимало вистав, серед них — «Титарівна», «Фараони», «Пошилися в дурні», «Мати-наймичка», «Сорочинський ярмарок». Щороку театрали-аматори виносять на суд глядачів прем’єру або відновлену давню постановку.

8 вересня в приміщенні будинку культури села Буцнів відбулася прем’єра музичної комедії Григорія Квітки-Основ’яненка «Сватання на Гончарівці» в сучасній інтерпретації за участю театрального колективу «Мініатюр». Аматорський театральний колектив, претендуючи на звання народного, представляв своє мистецтво глядачам та журі у складі методистів Тернопільського обласного центру народної творчості, яке очолив директор Володимир Сушко.

Ролі у виставі виконували Надія Михайличенко, Софія Буяк, Марія Краковецька, Ірина Вітишин, Надія Трут, Богдан Дяченко, Богдан Стасишин, Роман Коломієць, Михайло Юречко, Оксана Бандак, Ірина Забояк, Роман Квасічинський, Андрій Гачинський. Режисер-постановник — Роман Коломієць, звукорежисер — Василь Дмитришин. Хореографічну постановку здійснила Наталя Скочеляс. Костюми, грим, декорації забезпечив Михайло Юречко.

Гра самодіяльних акторів з Буцнева, як завжди, була неперевершеною і подарувала море позитивних емоцій усім, хто прийшов цього дня до сільського клубу. Глядачі теплими та бурхливими оплесками підтримали учасників театрального колективу «Мініатюр».

Зі щирими словами визнання до артистів та організаторів звернулися начальник відділу культури ТРДА Віктор Навольський, директор Тернопільського обласного центру народної творчості Володимир Сушко, сільський голова Буцнева Марія Мац, директор БК села Буцнів Михайло Юречко. Вони сердечно подякували за подароване свято, позитивні емоції, побажали натхнення, благодатних умов для розвитку таланту, втілення творчих задумів і вдячних глядачів.

Галина ЮРСА.

Фото Ярослава Стареправо.

Подільське слово