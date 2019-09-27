Найкращі рецепти осіннього чаю

Щоб насолодитися барвами осені, надихатися ароматом опалого листя та сповнитися теплими емоціями на довгу зиму, подбайте про свій комфорт заздалегідь. Підготуйтеся до зустрічі прохолодних дощових вечорів теплою та запашною чашкою чаю. Ми підібрали три найкращі рецепти чаю, аромат якого відлякує осінню депресію та сповнює затишком оселю.

1. Марокканський

Напій готують із м’ятою та корицею, які налаштовують на трудові звершення зранку та заспокоюють звечора. Марокканський чай добре смакувати як гарячим, так і холодним. Головне, заварювати в якісному чайнику, який можна вибрати в гіпермаркеті «АШАН»: https://auchan.ua/chajniki/.

Склад (на 0,5 л води):

кілька паличок кориці;

пучок м’яти;

4 гілочки гвоздики;

цедра лимону;

цедра апельсину;

3 шматочки сушеного імбиру;

1 лимон або лайм;

3 ч. л. листового чорного чаю;

кілька шматочків коричневого цукру.

Приготування:

Закиньте у чайник м’яту і злегка примніть її ступкою. Зріжте цедру з лимону та апельсину, наріжте лайм дольками. Складіть цедру, лайм та інші інгредієнти у чайник та залийте окропом. Дайте настоятися протягом 5 хвилин. Можете споживати.

2. Імбирний

Корінь імбиру очищує організм, тонізує, а в поєднанні з апельсином чи лимоном сприяє профілактиці застудних захворювань. Проте не слід ним зловживати, оскільки він зменшує температуру тіла та кров’яний тиск. Робіть періодичні перерви, замінюючи імбирний чай на марокканський, ромашковий, обліпиховий тощо.

Склад (на 0,5 л води):

30 г імбиру;

мед;

половинка апельсину;

половинка лимону;

м’ята.

Приготування:

Поставте воду на вогонь та доведіть до кипіння. За цей час натріть на терці імбир, видавіть сік з половини лимона, наріжте апельсин дольками. У воду, що закипіла, додайте імбир і дайте їй покипіти ще зо 2 хвилини. Відвар процідіть у чайник. Як трохи охолоне, додайте сік лимона, апельсин та м’яту за смаком. Дайте настоятися 10 хвилин та пийте із задоволенням.

3. Обліпиховий

Обліпиху цінують за високий вміст вітамінів, особливо С і Е. Також вона багата на антиоксиданти, поліненасичені жирні кислоти, які допомагають підтримувати здоровий і молодий вигляд шкіри. У парі із медом обліпиха стає незамінним засобом у боротьбі та профілактиці застудних захворювань.

Склад (на 0,5 л води):

150 г ягід обліпихи;

2 ст. л. меду;

2 ст. л. чорного чаю.

Приготування:

Помити ягоди та розділити на три частини, дві з яких розчавити до пюре. Пюре, чорний чай та цілі ягоди, що залишились, скласти у чайник та залити окропом. Закутайте чайник у рушник та залиште на 10–15 хвилин. Розлийте через ситечко у чашки та додайте мед за смаком. Мед можна додавати і в чайник, коли напій настоїться.