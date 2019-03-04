У Смиківцях, що біля Тернополя, пропав 4-річний Матвій Тригук. Про це повідомляє Поліція Тернопільської області.

На території садового товариства «Пролісок» в селі Смиківці, пропав чотирирічний хлопчик- Тригук Матвій.

Дитина була одягнута в вишневу куртку з капюшоном, чорні джинси, чорні зимові черевики та темно-синю шапку з вушками.

Прикмети хлопчика: світле волосся, голубі очі. Хто бачив Матвійка чи знає про його місце перебування, телефонуйте на лінію 102 або за номером (067)247-10-61(мама хлопчика- Наталія)

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