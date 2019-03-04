На Тернопільщині прихильники московського патріархату провокують громаду на агресію

Уже другий тиждень громада села Дунаїв Тернопільської області проводить Літургію рідною мовою. Таку можливість віряни отримали завдяки сприянню НВР “Правий сектор”, націоналісти якого наприкінці лютого допомогли дунаївчанам перейти в лоно ПЦУ, -повідомляє ПРАВИЙ СЕКТОР.

Та не зважаючи на це, тиск адептів РПЦ на вірян української церкви не припиняється. Прихильники московського патріархату провокують громаду на агресію. Тому, аби забезпечити порядок, селяни Дунаєва запросили на поміч правосекторівців.

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