Військова адміністрація здає приміщення у центрі Тернополя

Частина нежитлового службового приміщення на аукціоні з оренди

Запрошуємо 01 жовтня взяти участь в аукціоні з передачі в оренду частини нежитлового службового приміщення адміністративної будівлі, що знаходиться на балансі

Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації

Стартова ціна — 7 569,58 грн.;

Площа — 46,6 м²;

Прийом пропозицій до участі — до 30.09.2024 20:00;

http://surl.li/kyndbn Дата аукціону — 01 жовтня 2024 року;

Локація — м. Тернопіль, вулиця Князя Острозького,14

https://bit.ly/3IcKEFk Якщо серед запропонованих об’єктів ви не знайшли той, який міг би стати платформою для реалізації бізнес-проєкту, є можливість самостійно ініціювати оренду держмайна. Детальна інформація про механізм —

http://surl.li/tpnizv Детальніше про актив –