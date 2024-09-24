Військова адміністрація здає приміщення у центрі Тернополя
Частина нежитлового службового приміщення на аукціоні з оренди
Запрошуємо 01 жовтня взяти участь в аукціоні з передачі в оренду частини нежитлового службового приміщення адміністративної будівлі, що знаходиться на балансі
Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації
Стартова ціна — 7 569,58 грн.;
Площа — 46,6 м²;
Прийом пропозицій до участі — до 30.09.2024 20:00;
Дата аукціону — 01 жовтня 2024 року; http://surl.li/kyndbn
Локація — м. Тернопіль, вулиця Князя Острозького,14
Якщо серед запропонованих об’єктів ви не знайшли той, який міг би стати платформою для реалізації бізнес-проєкту, є можливість самостійно ініціювати оренду держмайна. Детальна інформація про механізм — https://bit.ly/3IcKEFk
Детальніше про актив – http://surl.li/tpnizv