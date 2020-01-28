У суди Тернополя відвідувачі намагались пронести 45 ножів, пістолети та газові балончики

З початку 2020 року співробітники Територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області (ТУ ССО) перевірили та пропустили до судів та установ системи правосуддя понад 7 тисяч 600 осіб. Про це повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.

Під час перевірки було виявлено 64 заборонені предмети, зокрема:

45 складних ножів;

14 газових балончиків;

5 пістолетів для стрільби гумовими кулями.

Найбільше заборонених предметів (38 штук) виявлено в ході проходження пункту пропуску Тернопільського міськрайонного суду, де за вказаний період було перевірено 4 тисячі 177 відвідувачів.

Станом на 24 січня ц.р., зазначив заступник начальника Територіального управління (зі служби) Служби судової охорони у Тернопільській області Ігор Кучер, в нашій області взято під охорону 6 судів: Тернопільський апеляційний суд, господарський суд Тернопільської області, Тернопільський окружний адміністративний суд, Збаразький та Зборівський районні суди і Тернопільський міськрайонний суд та 2 об’єкти органів системи правосуддя: Територіальне управління Державної судової адміністрації (ТУ ДСА) у Тернопільській області та Територіальне управління Служби судової охорони у Тернопільській області.

До слова: відповідно до ст. 162 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, Службі судової охорони надається право:

1) вимагати від осіб, які входять до приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, пред’явити для перевірки документ, що посвідчує особу. У разі обґрунтованих підстав вважати, що перебування особи у приміщенні суду, органу, установи системи правосуддя створює загрозу безпеці суддів, працівників апарату суду, органів і установ системи правосуддя, порушення громадського порядку, – працівники ССО можуть не допустити таких осіб до приміщень суду, органів і установ системи правосуддя;

2) здійснювати поверхневу перевірку осіб, які входять до приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, шляхом їх візуального огляду та огляду їх речей, проведення по поверхні вбрання осіб спеціальним приладом або засобом;

3) не допускати громадян до окремих приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх, тимчасово обмежувати фактичне володіння річчю, якщо це необхідно для забезпечення громадського порядку в суді, забезпечення особистої безпеки суддів та членів їх сімей, працівників суду, безпеки учасників судового процесу;

4) застосовувати технічні прилади і технічні засоби, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засоби фото- і кінозйомки, відеозапису;

5) застосовувати зброю, заходи фізичного впливу та спеціальні засоби в порядку та випадках, визначених законами України “Про Національну поліцію” та “Про охоронну діяльність”.

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