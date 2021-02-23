У Тернопіль доставили першу партію вакцини від СOVID-19

Про це йдеться у повідомленні ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”: Працівники лабораторій ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, які беруть безпосередню участь у протидії пандемії COVID-19 та відповідально ставляться до свого здоров’я – ЗА ВАКЦИНАЦІЮ!



Вантажний літак з вакциною Oxford/AstraZeneca (CoviShield) приземлився в Україні. Першу партію в пів мільйона доз отримано. Вакцина AstraZeneca (Covishield) — це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською біофармацевтичною компанією AstraZeneca. Oxford/AstraZeneca отримала схвалення для екстреного використання у Великій Британії, Індії та ЄС.

Ефективність цієї вакцини варіюється від 63% у захисті від симптоматичного COVID-19 осіб від 18 років.

У вакцині AstraZeneca використовується безпечний для людини вірус, який переносить елементи вірусу SARS-CoV-2. Так вакцина змушує організм виробити імунітет, водночас не даючи хворобі розвиватися.

Вакцину AstraZeneca вводять внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації потрібно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 28 дні.

До відома: на порталі – https://vaccination.covid19.gov.ua ви можете дізнатися про етапи та цільові групи вакцинації, які вакцини будуть використовуватися та як відбуватиметься сам процес вакцинації в Україні.