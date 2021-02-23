300 працівників Тернопільської районної лікарні пікетували біля господарського суду

300 працівників районної лікарні пікетували біля господарського суду, де відбувається засідання. Вони вимагали, щоб медзаклад не передавали на баланс Тернопільської міської громади. Про це повідомив виконувач обов’язків головного лікаря Іван Трач.

За його словами, Тернопільська міська рада судиться з районною через приміщення Тернопільської районної лікарні. Відповідно до змін в законі про місцеве самоврядування, після місцевих виборів приміщення мало б перейти до Тернопільської громади. Працівники лікарні проти цього. Вони вважають, що якщо приміщення перейде на баланс Тернопільської громади, лікарню можуть закрити.

На сьогодні в медзакладі – понад 500 працівників. Трач каже, хотіли б, щоб лікарню замість Тернопільської громади передали Великобірківській. На сьогодні лікарня обслуговує 67 тисяч людей – це жителі 6 громад, в тому чисті Великобірківської. Голова цієї громади Любомир Ковч каже, готові взяти медзаклад на баланс.

“Ми готові взяти і ввійти в засновники Тернопільської районної лікарні. Ми обговорювали це з головами 6 громад. Ми таким чином збережемо лікарню. Тернопільська районна лікарня залишиться на місці, де вона зараз є, на вулиці Шептицького”, – каже Ковч.

Кому передати заклад – мають вирішувати під час сесії районної ради, каже голова Тернопільської райради Віктор Козорог. Він розповів, чому цього ще не зробили.

“Минулою районною радою було передано приміщення, майно лікарні між 6 громадами. Таке рішення сьогодні є чинним, але оскаржується в суді. Міська громада висловила свої претензії стосовно цього. Відповідно, будемо дивитися, як вирішується судовий спір, а вже потім, можливо, це рішення буде переглядатися районною радою”, – розповів Козорог.

Начальник управління правового забезпечення Тернопільської міської ради Олександр Печіль розповів, чому судяться з районною радою.

“Районна рада 17 листопада прийняла ряд рішень. Це рішення приймали поспіхом і абсолютно не врахували інтереси Тернопільської міської територіальної громади. Законом України про місцеве самоврядування передбачено, що об’єкти, які знаходяться на території міста Тернополя повинні бути передані Тернопільській територіальній громаді. Ми зацікавленні у збереженні лікарні. Ми готові і висловили це документально, що можемо брати участь у фінансуванні цього медзакладу, тобто, ми не хочемо, щоб було якесь інше трактування. Після того, як буде забезпечене передання міській раді, ми зможемо передати в безоплатне користування це приміщення і вона буде функціонувати, як і функціонувала районна лікарня, оскільки ми стали центром Тернопільського району”, – каже Печіль.

Директор центру Суспільних досліджень “ПОЛІС” Ігор Процик каже, передати районну лікарню на баланс Тернопільської громади можна буде, тільки якщо районна рада перегляне рішення від 17 листопада минулого року.

“В тому випадку, якщо районна рада прийме рішення, яким вона має скасувати своє попереднє рішення, тобто, ті, які були прийняті щодо передачі районної лікарні територіальним громадам Тернопільського району. В цьому рішенні вони мають відповідно вказати передання конкретних будівель лікарні Тернопільській громаді. Але ми ще зараз не знаємо, чи є уже реєстраційні дані щодо тих приміщень районної лікарні, які вже були передані по тих рішеннях райради. Тобто, чи є вони зафіксовані в державних реєстрах, які стосуються нерухомого майна. Бо якщо вони вже є у власності тих громад, то це ускладнює процес. Не виключено, що це рішення може бути прийняте лише в судовому порядку”, – каже Процик.

Відповідно до рішення Тернопільської райраді від 17-го листопада, майно лікарні передали 6 громадам. Це Великобірківська, Байковецька, Великогаївська, Великоберезовицька, Підгороднянська та Білецька. На сьогодні 4 корпуси лікарні – в Тернополі, ще 2 знаходяться у Великих Бірках та по одному в Глибочку та Мишковичах.

Нагадаємо, працівники районної лікарні двічі протестували проти передачі закладу Тернопільській громаді. Вперше – біля облдержадміністрації 1 лютого, а потім, 9 лютого, – біля господарського суду, де відбувалось підготовче засідання у справі щодо райлікарні.

Суспільне