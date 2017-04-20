У тернопільській багатоповерхівці сусід обікрав сусіда

З заявою про крадіжку свого двоколісника до Тернопільського відділу поліції звернувся мешканець обласного центру

Чоловік повідомив, що залишив велосипед на сходовій клітці багатоповерхівки. Майно викрали в період Великодніх свят. Повернувшись додому, потерпілий виявив лише трос, який захищав транспорт від злодіїв.

Цього разу навіть це не вберегло майно тернополянина.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився сусід потерпілого. Злодій знав про відсутність чоловіка та вирішив цим скористатися.

Підозрюваний у скоєному зізнався. Чоловік неодноразово попадав у поле зору правоохоронців за майнові злочини.

Тепер крадієві загрожує штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.