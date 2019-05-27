У тернопільській бібліотеці справжній “вибух” талантів

У тернопільській обласній бібліотеці справжній вибух талантів. Відвідувачі не в змозі відвести погляду від яскравої виставки, що відображає роботи учасників Міжрегіонального конкурсу дитячої листівки «Ми – єдині і по духу, і по крові», – повідомляють в бібліотеці.

Конкурс проходить в рамках відзначення 100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки і охоплює два регіони – Тернопільщину і Харківщину.

До участі в конкурсі долучились близько дев’яноста дітей з різних куточків Тернопілля. Кожна робота по своєму красива, символічна і неповторна, тому надзвичайно важко було пакувати і надсилати їх у Харків – як того вимагають правила конкурсу.

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