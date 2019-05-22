У тернопільській бібліотеці діятиме літній табір для дітей
Із 10 до 21 червня у бібліотеці діятиме Літній табір неповного дня для дітей 8-10 років.
Мета табору – змістовне дозвілля малечі.
Дні занять: понеділок – п’ятниця з 11 до 14 години.
У програмі табору:
- рухливі ігри, тематичні свята, перегляди мультфільмів
- інтерактивні читання
- ненудна англійська
- вивчення основ інформатики, безпеки на дорозі, здорового харчування
- йога
Для участі у таборі необхідно:
- оформити читацький квиток на 2019 рік
- одному з батьків надати заяву-дозвіл на зарахування дитини до табору
- сплатити організаційний внесок у сумі 200 грн.
Кількість місць обмежена.
Деталі за номером: (068) 912 16 68
Адреса: вул. Д. Нечая, 29 (масив “Новий світ”)
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