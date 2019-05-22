Новини Тернополя 

У тернопільській бібліотеці діятиме літній табір для дітей

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Із 10 до 21 червня у бібліотеці діятиме Літній табір неповного дня для дітей 8-10 років.

Мета табору – змістовне дозвілля малечі.

Дні занять: понеділок – п’ятниця з 11 до 14 години.

У програмі табору:

  • рухливі ігри, тематичні свята, перегляди мультфільмів
  • інтерактивні читання
  • ненудна англійська
  • вивчення основ інформатики, безпеки на дорозі, здорового харчування
  • йога

Для участі у таборі необхідно:

  • оформити читацький квиток на 2019 рік
  • одному з батьків надати заяву-дозвіл на зарахування дитини до табору
  • сплатити організаційний внесок у сумі 200 грн.

Кількість місць обмежена.

Деталі за номером: (068) 912 16 68
Адреса: вул. Д. Нечая, 29 (масив “Новий світ”)

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