У тернопільській бібліотеці свято книги відзначатиметься онлайн

У Всесвітній день книги та авторського права, який світова спільнота відзначає щороку 23 квітня, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека проводила благодійну акцію «Книга у пошуках читача», започатковану в 2013 році. Її традиційно організовували біля входу до книгозбірні. Щороку акція проводилася тематично під різними гаслами: «Українській нації призначено вижити», «Книги. Читання. Успіх», «Бібліотека та цілі сталого розвитку: проекція на майбутнє».

Тернополяни з нетерпінням чекали на проведення свята книги і цього року, однак карантинні обмеження внесли свої корективи, повідомляють на сайті Тернопільської обласної ради.

Нині книгозбірня, незважаючи на карантин, не втрачає зв’язку з читачем, надаючи свої послуги в режимі онлайн.

Біблотекарі пропонують скористатися Електронною бібліотекою видань Тернопільської області. Вона започаткована книгозбірнею та ініційована Тернопільським обласним відділенням ВГО «Українська бібліотечна асоціація». Нині налічує 848 позицій повнотекстових електронних краєзнавчих документів, а це ― книги, журнали, дисертації, автореферати.

Таким чином, користувачі бібліотеки матимуть змогу, не виходячи з дому, читати видання науковців, істориків, краєзнавців, літераторів Тернопілля, серед яких твори Любомири Бойцун, Миколи Лазаровича, Оксани Лятуринської, Ярослава Омеляна, Олени Кульчицької, Василя Бирчака, Петра Сороки, Тетяни Дігай, Олексія Попадюка… А ще скористатися «Тернопільським Енциклопедичним словником» і збірниками праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Т. Шевченка.