У тернопільській бібліотеці є книги, які можна відчути на дотик, запах і навіть смак!

В тернопільській бібліотеці презентували унікальну колекцію сенсорних артбуків

Існує думка, що людина використовує лише 10 відсотків можливостей свого мозку. А що говорити вже про покоління «ґаджетозалежних», які практично від народження звикають до пасивного сприйняття інформації.

Активувати ті інші 90 % у представників так званого покоління «Альфа», спробувала креативна вчителька англійської мови ЗОШ № 11 Алла Бринь, яка започаткувала проєкт «Школа творчих дітей» і надихнула своїх вихованців на створення сенсорних книг англійською мовою на основі прочитаних творів та власних відчуттів.

На прохання працівників СЛІМу (сектору літератури іноземними мовами) Тернопільської обласної бібліотеки для дітей, пані Алла презентувала кращі роботи своїх учнів Богдани Каспрук, Іллі Гонти та Вадима Галька.

«Ароматні сторінки», «Затишні книги рецептів», «Книга п’яти органів чуття», «My winter 5 senses book», «My spring» – вже самі назви цих книг викликають хвилю асоціацій. У своїх роботах діти використали натуральні компоненти, як от спеції для Ароматних сторінок, висушені сир, овочі і навіть м’ясо для Книги рецептів, м’які тканини, ватні диски – для зимової сенсорної книги.

Ці чудові артбуки відмінно рятують від осінньої депресії. Вони не лише віддзеркалюють почуття та емоції авторів, але відносять у неймовірний світ образів та асоціацій тих, хто їх читає.

Дякуємо за яскраву презентацію Аллі Вікторівні та її креативній Альфа-команді. Натхнення і багато нових яскравих ідей вам!

Уляна Пилипчук, редактор Тернопільської обласної бібліотеки для дітей