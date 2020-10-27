Тернопільська міська ТВК відмовилася повідомити результати голосування на виборах мера і міськради

Тернопільська міська територіальна виборча комісія (ТВК) відмовилася повідомити результати підрахунку голосів на виборах мера і депутатів міськради, в той час, як у неділю в Україні завершилися місцеві вибори.

Про це Українським Новинам повідомили в ТВК.

“Ми не зобов’язані вам нічого повідомляти. Для цього є Центральна виборча комісія”, – сказала член комісії.

У ТВК повідомили, що підрахунок протоколів триває.

“Ну, звичайно підраховуємо. А чим ми, на вашу думку, тут займаємося?” – сказала голова комісії.

Вона не уточнила, скільки відсотків протоколів дільничних виборчкомів уже оброблено.