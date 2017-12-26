Як записати на прийом до лікаря маленьких тернополян?
Записатись на прийом до лікаря ? Швидко і зручно !
Даний сервіс можливий для маленьких тернополян, які обслуговуються Педіатричним відділенням №1 (вул. Федьковича, 16)
- Почніть on-line запис на сайті www.tmdkl.te.ua;
- В сервісі «Електронна реєстратура» пройдіть реєстрацію вказавши номер мобільного телефону;
- Почніть пошук лікаря за Вашою адресою проживання;
- Обравши лікаря натисніть «Записатись на прийом»;
- Виберіть зручну для Вас дату та час прийому натиснувши на них;
- Перевірте правильність Ваших дій в рубриці «Особистий кабінет» сервісу «Електронна реєстратура» – буде вказано дату (та час прийому, ПІП лікаря – при натисканні на дату) Вашого візиту до лікаря;
- Прийдіть поліклініку на вказану дату та час ВІДРАЗУ ДО КАБІНЕТУ ЛІКАРЯ (не ідучи до реєстратури) – Ваш електронний талон та амбулаторна картка будуть очікувати на Вас уже в кабінеті лікаря до якого Ви записані на прийом;
- Для відмови від прийому – в «Особистому кабінеті» сервісу «Електронна реєстратура» натисніть на дату прийому до лікаря, та внизу талону натисніть «Відмовитись від прийому». Отримайте підтвердження в «Особистому кабінеті» про відмову від візиту до лікаря.
- Записатись до лікаря можна і за допомогою телефонного дзвінка в реєстратуру поліклініки, де всі необхідні Ваші дані, по телефону, зафіксує медичний реєстратор. В такому випадку, теж підходите на обрану дату та час відразу до кабінету лікаря, не очікуючи черги в реєстратурі – електронний талон та амбулаторна картка будуть очікувати на Вас в кабінеті лікаря.
- На повторне відвідування при потребі педіатр записує Вас одразу на прийомі. Повторно записуватись через сайт не потрібно!
- До вузького спеціаліста маленьких пацієнтів також записує дільничий педіатр одразу на прийомі. В амбулаторну карту записуються дата та час відвідування. В реєстратуру звертатись вже не потрібно !
Телефони гарячої лінії з питань реєстрації on-line
096 510 43 06
Переваги сервісу «Електронної реєстратури»:
- зменшення черг біля реєстратури закладу охорони здров′я та під кабінетом лікаря;
- економія часу пацієнта;
- в кожного пацієнта власний час прийому (Ваші години прийому лікарем автоматично на сервісі «Електронна реєстратура» стають недоступними, як для відвідувачів сервісу (пацієнтів) так і для медичних реєстраторів в закладі);
- дисциплінованість, як пацієнтів так і медичного персоналу;
- поінформованість лікаря саме про Ваш візит;
- покращення якості медичного обслуговування;
- збереження позитивних емоцій пацієнта та хорошого настрою!
На сьогодні, записатись до лікаря в сервісі «Електронна реєстратура» можливо за адресою проживання пацієнта.
Ваші побажання та зауваження до роботи сервісу Ви можете надати за допомогою Електронного звернення на сайті закладу
http://www.tmdkl.te.ua/ua/1607-elektronne-zvernennya-informaciya-dlya-batkiv