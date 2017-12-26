Як записати на прийом до лікаря маленьких тернополян?

Записатись на прийом до лікаря ? Швидко і зручно !

Даний сервіс можливий для маленьких тернополян, які обслуговуються Педіатричним відділенням №1 (вул. Федьковича, 16)

Почніть on-line запис на сайті www.tmdkl.te.ua; В сервісі «Електронна реєстратура» пройдіть реєстрацію вказавши номер мобільного телефону; Почніть пошук лікаря за Вашою адресою проживання; Обравши лікаря натисніть «Записатись на прийом»; Виберіть зручну для Вас дату та час прийому натиснувши на них; Перевірте правильність Ваших дій в рубриці «Особистий кабінет» сервісу «Електронна реєстратура» – буде вказано дату (та час прийому, ПІП лікаря – при натисканні на дату) Вашого візиту до лікаря; Прийдіть поліклініку на вказану дату та час ВІДРАЗУ ДО КАБІНЕТУ ЛІКАРЯ (не ідучи до реєстратури) – Ваш електронний талон та амбулаторна картка будуть очікувати на Вас уже в кабінеті лікаря до якого Ви записані на прийом; Для відмови від прийому – в «Особистому кабінеті» сервісу «Електронна реєстратура» натисніть на дату прийому до лікаря, та внизу талону натисніть «Відмовитись від прийому». Отримайте підтвердження в «Особистому кабінеті» про відмову від візиту до лікаря. Записатись до лікаря можна і за допомогою телефонного дзвінка в реєстратуру поліклініки, де всі необхідні Ваші дані, по телефону, зафіксує медичний реєстратор. В такому випадку, теж підходите на обрану дату та час відразу до кабінету лікаря, не очікуючи черги в реєстратурі – електронний талон та амбулаторна картка будуть очікувати на Вас в кабінеті лікаря. На повторне відвідування при потребі педіатр записує Вас одразу на прийомі. Повторно записуватись через сайт не потрібно! До вузького спеціаліста маленьких пацієнтів також записує дільничий педіатр одразу на прийомі. В амбулаторну карту записуються дата та час відвідування. В реєстратуру звертатись вже не потрібно !

Телефони гарячої лінії з питань реєстрації on-line

096 510 43 06

Переваги сервісу «Електронної реєстратури»:

зменшення черг біля реєстратури закладу охорони здров′я та під кабінетом лікаря;

економія часу пацієнта;

в кожного пацієнта власний час прийому (Ваші години прийому лікарем автоматично на сервісі «Електронна реєстратура» стають недоступними, як для відвідувачів сервісу (пацієнтів) так і для медичних реєстраторів в закладі);

дисциплінованість, як пацієнтів так і медичного персоналу;

поінформованість лікаря саме про Ваш візит;

покращення якості медичного обслуговування;

збереження позитивних емоцій пацієнта та хорошого настрою!

На сьогодні, записатись до лікаря в сервісі «Електронна реєстратура» можливо за адресою проживання пацієнта.

Ваші побажання та зауваження до роботи сервісу Ви можете надати за допомогою Електронного звернення на сайті закладу

http://www.tmdkl.te.ua/ua/1607-elektronne-zvernennya-informaciya-dlya-batkiv