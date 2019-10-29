У тернопільській галереї — відблиск почуттів та емоцій

«Ця виставка — відблиск мене, моїх досліджень та пошуків останніх років», — розповідає молодий художник Ярослав Леонець. Цими днями у тернопільській галереї «Бункермуз» відкрилась його експозиція «Відблиск».

Її склали роботи різних серій, різноманітних жанрів — пейзажі, натюрморти, жанрові композиції. Художник каже, що експозиція побудована на контрастах настроїв і тем.

«Із дитинства мене цікавило, чому я такий як є, чому живу саме так, як живу. Я хотів пізнати себе. Коли почав ходити у художню школу, зрозумів, що через образотворче мистецтво можу виразити свої переживання. Через нього я також відкриваю себе», — провадить мову далі Ярослав.

У кожній роботі, за словами митця, він виразив певне почуття, проробив певну тему. Він показує на картину, де зображена мати з дитиною. Це історія про Марію та Йосифа. Ярослава цікавив не релігійний контекст сюжету — «коли працював над полотном, мене цікавило те відчуття, котре виникає, коли йдеш, і не знаєш, куди йдеш, не знаєш, що чекає там».

Багато робіт розповідають про взаємини людини та природи. «Я досліджую тему стосунків людини та природи. З одного боку, людину називають вінцем природи, але ж ми невіддільні від неї, без неї ми ніхто», — пояснює Ярослав Леонець. На природі сконцентровані пейзажні роботи, а також серія із рослинами.

Ще одна тема, котра цікавить художника — соціальна тематика, те, як люди взаємодіють одне з одним.

До речі, картини на виставці представлені без підпису, так зроблене навмисне. Як пояснює Ярослав, твори без назви не прив’язують глядачів до конкретних посилів, а спонукають до власного осмислення робіт.

Анна Золотнюк.

Фото авторки.