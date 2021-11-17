У Тернопільській громаді стало нормою будівництво у водоохоронній зоні

Геоекологічний стан річки Серет в межах Тернопільської міської громади можна охарактеризувати як не задовільний. Про це заявив відомий екоактивіст Тернопільщини Олександр Філь.

– Річка засмічена побутовими відходами, фіксується перевищення ГДК завислих речовин, БСК5 та інших хімічних сполук (сульфатів, хлоридів, нітратів, нафтопродуктів). Актуальною проблемою річки Серет є падіння рівня води, особливо у літній період, в окремі роки (2016-2017 рр.) річка практично пересихала. Сучасні процеси урбанізації та ущільнення забудови в урбанізованій громаді все частіше призводять до фактів забудови водоохоронної зони річки. Будівництво у водоохоронній зоні Тернопільського водосховища стало нормою. Жодні контролюючі органи, екологічна інспекція, представники органів місцевого самоврядування не реагують на подібні факти порушення природоохоронного законодавства. При цьому у місті з’являються будинки практично на воді. Всі ці та ряд інших негативних тенденцій, порушують водний баланс річки Серет та перешкоджають її природному самовідновленню. Тому в останні кілька років спостерігаємо, візуальне погіршення якості води у річці Серет, не лише у водосховищі, але й нижче по течії та навіть у верхів’ї, – розповів голова громадської організації «Екоальянс» Олександр Філь.



