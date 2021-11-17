У тернопільській школі учні харчуються за меню Євгена Клопотенка (відео)

Харчуються відповідно до меню Євгена Клопотенка.

У тернопільській школі №4 упродовж кількох років тестували нові страви. Учням та батькам сподобалось, тож цьогоріч повністю перейшли на шкільне меню, яке розробив відомий український шеф-кухар, повідомляють Т1 Новини.

Шкільні кухарі кажуть, із нового меню дітям найбільше подобаються страви, які наближені до популярного фастфуду – нагетси і паніні. Проте у новому меню є і плов, “паелья”, болоньєзе, булгур, кускус, ліниві голубці, гуляш, бефстроганов, кебаб та сирники. А ще великий вибір саме крем-супів.

Кухарі кажуть, одне із важливих нововведень – всі страви запікають. Смаженого тепер немає. Ще одна порада від Клопотенка – циклічне меню. Його із першого вересня теж запровадили. Відповідно до нього, страви кожного дня різні.