Верховна рада найближчим часом може додатково виділити 3 млрд грн допомоги бізнесу у «червоних» зонах карантину. Зміни до бюджету-2021 передбачають, що гроші підуть на соціальну підтримку застрахованих осіб, які постраждали від карантинних обмежень, що спричинили тимчасове припинення роботи суб’єктів господарювання. Крім того, в Україні ще діє низка програм допомоги, ухвалених під час попередніх локдаунів. «Слово і діло» розібралося, що українці ще можуть отримати від держави.

Пенсіонери віком від 80 років продовжують отримувати автоматичну щомісячну надбавку у розмірі 500 гривень.

Улітку 2020-го Верховна рада ухвалила зміни до закону, згідно з якими на час карантину не нараховуються штрафні санкції за споживчими кредитами. Загальнонаціональний карантин діє в Україні щонайменше до кінця цього року.

Аналогічно на час дії карантину та протягом 30 днів після його скасування заборонено нараховувати штраф чи пеню за несвоєчасну оплату комунальних послуг. Крім того, на час карантину не можуть зупиняти надання житлово-комунальних послуг.

Можливість автоматично переоформити житлову субсидію не діє. Як і додаткова компенсація на оплату окремих послуг. Але українці, які через карантин втратили роботу та стали на облік як безробітні, все ще можуть отримати субсидію за спрощеною схемою: допомога надається на підставі відповідних заяв та інформації центрів зайнятості. Під час розрахунку розміру виплати враховується розмір призначеної допомоги з безробіття.

Медикам та іншим працівникам, які задіяні у боротьбі з коронавірусом, мають доплачувати 300% до зарплати. Проте медики скаржаться, що доплати затримуються. Тиждень тому в МОЗ повідомили, що провели аудит усіх COVID-лікарень і медики отримають гроші.

Із 18 березня минулого року в Україні діє мораторій на податкові перевірки. Він збережеться до останнього календарного дня місяця, коли завершиться загальнонаціональний карантин.