На Тернопільщині виявлено незаконну рубку дерев на 2,3 млн.грн.

Останнім часом почастішали факти самовільного вибування дерев приватними підприємцями, що отримали в оренду майно колишніх колгоспів та без дозвільних документів зрізають дерева на прилеглих земельних ділянках, не наданих їм у постійне користування.

Такий факт, зокрема, зафіксовано працівниками Державної екологічної інспекції у Тернопільській області у лютому 2021р. за межами населеного пункту села Садки Чортківського (колишнього Заліщицького) району, де було виявлено незаконне вирубування 119 дерев.

Розмір шкоди, заподіяної незаконним вирубуванням дерев становить майже 2,3 млн.грн.

Вбачаючи у даному порушенні ознаки злочину, відповідальність за який передбачено ч.1ст.245 Кримінального кодексу України, матеріали справи надіслано у правоохоронні органи.

Нагадуємо громадянам, що питання порізки дерев у населених пунктах регламентується Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах та Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, а за межами населених пунктів на землях сільськогосподарського призначення – ст.10 ЗУ «Про рослинний світ».