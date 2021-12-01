У Тернопільській обласній бібліотеці розпочали акцію до Дня святого Миколая

Акція до Дня святого Миколая розпочалась в обласній універсальній науковій бібліотеці. Про це розповіла заввідділу міського абонемента бібліотеки Віра Горошок, пише Суспільне.

За її словами, під час акції збиратимуть шкарпетки, рукавиці та продукти, які напередодні свята передадуть у “Карітас”. Долучитись до акції може будь-хто.

Одна із тих, хто приніс пакунок у бібліотеку в перший день акції, тернопільська письменниця Леся Любарська:

“Не обов’язково нести щось дуже дороге. Будь-яка дрібничка, яка потрібна в побуті: мийні засоби, тепла рукавичка, теплі шкарпетки. Вони не настільки дорогі, але будуть зігрівати руки, пальці тих стареньких людей, які цього потребують”, – розповіла Леся Любарська.

В обласній універсальній науковій бібліотеці таку акцію організували вперше, триватиме вона до 16 грудня, каже Віра Горошок. Усі, хто долучаються до акції, також зачитують будь-який вірш про милосердя на відео. Ролики по закінченню акції опублікують на ютуб-каналі бібліотеки.