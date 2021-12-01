Поліцейські Тернопільщини розшукують киянина, причетного до смерті жителя Почаєва

Вбивство через необережність інкримінують слідчі Кременеччини жителю Києва. Чоловік причетний до смерті мешканця Почаєва, 1988 року народження.

За словами начальника Кременецького РВП Сергія Горяного, в ніч з 2 на 3 листопада потерпілий разом зі своїм товаришем розпивали спиртні напої. Близько 23:00 вони пішли у парк Почаєва, зустріли невідомого. Між чоловіками виник словесний конфлікт, який завершився тим, що перехожий кожного вдарив по разу в обличчя. Останні не втрималися на ногах та попадали.

В результаті падіння один із місцевих жителів вдарився головою об бетон та знепритомнів. На місце події виїжджала бригада екстреної меддопомоги, але врятувати його не вдалося. Чоловік помер в результаті травм голови та крововиливу.

Працівники поліції встановили особу перехожого – це 39-річний житель Києва. Його розшукують, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Киянину заочно оголосили підозру згідно ч.1 ст.119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу. Процесуальне керівництво здійснює Кременецька місцева прокуратура. Вирішується про оголошення жителя Києва в розшук.