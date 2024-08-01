На превеликий жаль, Бережанська громада знову несе непоправні втрати на жорстокій війні, розв’язаній нашими одвічними ворогами- загинув житель c. Гиновичі Олег ПЛЕКАН, повідомляє міська рада.

Старший матрос ПЛЕКАН Олег Романович (12.05..1988 р. – 04.07.2024 р.) – оператор-вогнеметник відділення групи команди 2-го загону військової частини А3199.

Народився в м. Бережани. Навчався в Бережанській загальноосвітній школі №1. Після закінчення школи навчався в Ьережанському агротехнічному інституті. За фахом – механік.

Працював механіком на підприємствах Бережанщини.

З 2015 по 2016 роки – учасник АТО, отримав поранення.

З 2016 по 2019 роки – служба в ЗСУ за контрактом.

З березня 2022 року – мобілізований до лав ЗСУ.

Сміливий, порядний, вірний присязі військовослужбовець.

Героїчно загинув на передній лінії оборони 04.07.2024 року, виконуючи бойове завдання біля н.п. Козацький Бериславського району Херсонської області.

В непоправному горі залишилась дружина.



Чин похорону загиблого Героя, Олега ПЛЕКАНА, який загинув за Україну, відбудеться завтра, в п’ятницю, 2 серпня 2024 року, о 15:00 год. біля Церкви Святої Трійці в м. Бережани.

Кортеж з тілом Героя буде рухатися вулицею Тернопільська, приблизно о 14:45 – 14:55 год.

Приблизно о 15:00 год. відбудеться прощання з Героєм на центральній площі міста Бережани, біля Церкви Святої Трійці.

Похоронять Олега ПЛЕКАНА на Алеї Героїв кладовища села Рай. Від фарного Костелу святих апостолів Петра та Павла на кладовище буде їхати автобус.

Віддаймо останню шану Воїну, який поклав життя за Україну!

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…



СЛАВА УКРАЇНІ!