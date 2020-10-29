Видужали 315 осіб, підтверджено 292 нові випадки COVID-19 та одна смерть 29 жовтня у Тернопільській області
Станом на 29 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 20109 випадках діагноз лабораторно підтверджений (18713 випадків – дорослі, 1396 випадків – діти), з них 248 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 15106 осіб.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 5356 (4027 одужало, 56 летальних, 1273 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 932 (768 одужало, 8 летальних, 156 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 982 (672 одужало, 17 летальних, 293 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 911 (773 одужало, 17 летальних, 121 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 939 (665 одужало, 13 летальних, 261 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 987 (697 одужало, 18 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 272 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 969 (760 одужало, 12 летальних, 197 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 502 (413 одужало, 4 летальних, 85 продовжують хворіти);
– Козівський район – 620 (483 одужало, 4 летальних, 133 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1238 (960 одужало, 19 летальних, 259 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 499 (449 одужало, 2 летальних, 48 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 806 (662 одужало, 10 летальних, 134 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 616 (448 одужало, 4 летальних, 164 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 271 (164 одужало, 3 летальних, 104 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 823 (582 одужало, 19 летальних, 222 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1620 (1194 одужало, 12 летальних, 414 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1422 (978 одужало, 14 летальних, 430 продовжують хворіти);
– Шумський район – 616 (411 одужало, 15 летальних, 190 продовжують хворіти);
За попередню добу:
– видужало 315 осіб;
– проведено 1224 дослідження методом ПЛР;
– підтверджено 292 випадки зараження вірусом COVID-19.
– зареєстровано 1 летальний випадок: чоловік 79 р. Гусятинський район смт Гримайлів.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (79 осіб)
Бережанський район (15 осіб):
• м. Бережани – 8
• с. Шибалин – 1
• с. Нараїв – 4
• с. Куропатники – 2
Борщівський район (3 особи):
• с. Вовківці – 1
• с. Пилипче – 2
Бучацький район (10 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Підзамочок – 2
• с. Жизномир – 1
• с. Переволоки – 2
• с. Трибухівці – 1
• с. Ліщанці – 1
Гусятинський район (26 осіб):
• смт Гусятин – 6
• м. Копичинці – 3
• с. Коцюбинці – 1
• с. Яблунів – 2
• с. Чабарівка – 1
• с. Буцики – 1
• с. Личківці – 1
• смт Гримайлів – 2
• с. Карашинці – 1
• с. Самолусківці – 2
• с. Вільхівчик – 1
• с. Суходіл – 2
• с. Рудки – 1
• с. Вікно – 1
• с. Клювинці – 1
Заліщицький район (17 осіб):
• м. Заліщики – 8
• с. Зелений Гай – 2
• с. Солоне – 2
• с. Бедриківці – 1
• с. Дорогичівка – 1
• с. Добровляни – 1
• с. Устечко – 1
• с. Новосілка – 1
Збаразький район (2 особи):
• м. Збараж – 1
• с. Шимківці – 1
Зборівський район (9 осіб):
• с. Зборів – 5
• смт Залізці – 1
• с. Гукалівці – 1
• с. Присівці – 1
• с. Коршилів – 1
Козівський район (5 осіб):
• смт Козлів – 3
• с. Ішків – 1
• с. Дмухівці – 1
Кременецький район (10 осіб):
• м. Кременець – 6
• м. Почаїв – 2
• с. Жолоби – 1
• с. Кушлин – 1
️Лановецький район (3 особи):
• с. Юськівці – 1
• с. Лопушне – 1
• с. Вишгородок – 1
️Монастириський район (3 особи):
• м. Монастириська – 3
Підволочиський район (20 осіб):
• смт Підволочиськ – 7
• м. Скалат – 6
• с. Галущинці – 4
• с. Оріховець – 1
• с. Староміщина – 1
• с. Козярі – 1
Підгаєцький район (27 осіб):
• м. Підгайці – 5
• с. Старе Місто – 5
• с. Галич – 3
• с. Сільце – 5
• с. Юстинівка – 1
• с. Гологоча – 3
• с. Угринів – 1
• с. Мужилів – 3
• с. Вербів – 1
Теребовлянський район (2 особа):
• м. Теребовля – 1
• с. Дарахів – 1
Тернопільський район (28 осіб):
• с. Мишковичі – 2
• смт Великі Бірки – 2
• смт Велика Березовиця – 3
• с. Петриків – 1
• с. Біла – 2
• с. Байківці – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Білоскірка – 1
• с. Почапинці – 2
• с. Острів – 1
• с. Баворів – 3
• с. Плотича – 1
• с. Застав’є – 1
• с. Козівка – 1
• с. Великі Гаї – 4
• с. Довжанка – 1
• с. Серединки – 1
️Чортківський район (23 особи):
• м. Чортків – 13
• смт Заводське – 3
• с. Біла – 1
• с. Косів – 1
• с. Шманьківчики – 1
• с. Пастуше – 1
• с. Давидківці – 1
• с. Сосулівка – 1
• с. Ягільниця – 1
Шумський район (10 осіб):
• м. Шумськ – 5
• с. Сураж – 1
• с. Велика Іловиця – 1
• с. Великі Дедеркали – 1
• с. Васьківці – 1
• с. Кордишів – 1