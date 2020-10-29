Видужали 315 осіб, підтверджено 292 нові випадки COVID-19 та одна смерть 29 жовтня у Тернопільській області

Станом на 29 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 20109 випадках діагноз лабораторно підтверджений (18713 випадків – дорослі, 1396 випадків – діти), з них 248 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 15106 осіб.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 5356 (4027 одужало, 56 летальних, 1273 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 932 (768 одужало, 8 летальних, 156 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 982 (672 одужало, 17 летальних, 293 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 911 (773 одужало, 17 летальних, 121 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 939 (665 одужало, 13 летальних, 261 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 987 (697 одужало, 18 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 272 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 969 (760 одужало, 12 летальних, 197 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 502 (413 одужало, 4 летальних, 85 продовжують хворіти);

– Козівський район – 620 (483 одужало, 4 летальних, 133 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1238 (960 одужало, 19 летальних, 259 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 499 (449 одужало, 2 летальних, 48 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 806 (662 одужало, 10 летальних, 134 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 616 (448 одужало, 4 летальних, 164 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 271 (164 одужало, 3 летальних, 104 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 823 (582 одужало, 19 летальних, 222 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1620 (1194 одужало, 12 летальних, 414 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1422 (978 одужало, 14 летальних, 430 продовжують хворіти);

– Шумський район – 616 (411 одужало, 15 летальних, 190 продовжують хворіти);

За попередню добу:

– видужало 315 осіб;

– проведено 1224 дослідження методом ПЛР;

– підтверджено 292 випадки зараження вірусом COVID-19.

– зареєстровано 1 летальний випадок: чоловік 79 р. Гусятинський район смт Гримайлів.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (79 осіб)

Бережанський район (15 осіб):

• м. Бережани – 8

• с. Шибалин – 1

• с. Нараїв – 4

• с. Куропатники – 2

Борщівський район (3 особи):

• с. Вовківці – 1

• с. Пилипче – 2

Бучацький район (10 осіб):

• м. Бучач – 3

• с. Підзамочок – 2

• с. Жизномир – 1

• с. Переволоки – 2

• с. Трибухівці – 1

• с. Ліщанці – 1

Гусятинський район (26 осіб):

• смт Гусятин – 6

• м. Копичинці – 3

• с. Коцюбинці – 1

• с. Яблунів – 2

• с. Чабарівка – 1

• с. Буцики – 1

• с. Личківці – 1

• смт Гримайлів – 2

• с. Карашинці – 1

• с. Самолусківці – 2

• с. Вільхівчик – 1

• с. Суходіл – 2

• с. Рудки – 1

• с. Вікно – 1

• с. Клювинці – 1

Заліщицький район (17 осіб):

• м. Заліщики – 8

• с. Зелений Гай – 2

• с. Солоне – 2

• с. Бедриківці – 1

• с. Дорогичівка – 1

• с. Добровляни – 1

• с. Устечко – 1

• с. Новосілка – 1

Збаразький район (2 особи):

• м. Збараж – 1

• с. Шимківці – 1

Зборівський район (9 осіб):

• с. Зборів – 5

• смт Залізці – 1

• с. Гукалівці – 1

• с. Присівці – 1

• с. Коршилів – 1

Козівський район (5 осіб):

• смт Козлів – 3

• с. Ішків – 1

• с. Дмухівці – 1

Кременецький район (10 осіб):

• м. Кременець – 6

• м. Почаїв – 2

• с. Жолоби – 1

• с. Кушлин – 1

Лановецький район (3 особи):

• с. Юськівці – 1

• с. Лопушне – 1

• с. Вишгородок – 1

️Монастириський район (3 особи):

• м. Монастириська – 3

Підволочиський район (20 осіб):

• смт Підволочиськ – 7

• м. Скалат – 6

• с. Галущинці – 4

• с. Оріховець – 1

• с. Староміщина – 1

• с. Козярі – 1

Підгаєцький район (27 осіб):

• м. Підгайці – 5

• с. Старе Місто – 5

• с. Галич – 3

• с. Сільце – 5

• с. Юстинівка – 1

• с. Гологоча – 3

• с. Угринів – 1

• с. Мужилів – 3

• с. Вербів – 1

Теребовлянський район (2 особа):

• м. Теребовля – 1

• с. Дарахів – 1

Тернопільський район (28 осіб):

• с. Мишковичі – 2

• смт Великі Бірки – 2

• смт Велика Березовиця – 3

• с. Петриків – 1

• с. Біла – 2

• с. Байківці – 1

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Білоскірка – 1

• с. Почапинці – 2

• с. Острів – 1

• с. Баворів – 3

• с. Плотича – 1

• с. Застав’є – 1

• с. Козівка – 1

• с. Великі Гаї – 4

• с. Довжанка – 1

• с. Серединки – 1

Чортківський район (23 особи):

• м. Чортків – 13

• смт Заводське – 3

• с. Біла – 1

• с. Косів – 1

• с. Шманьківчики – 1

• с. Пастуше – 1

• с. Давидківці – 1

• с. Сосулівка – 1

• с. Ягільниця – 1

Шумський район (10 осіб): • м. Шумськ – 5 • с. Сураж – 1 • с. Велика Іловиця – 1 • с. Великі Дедеркали – 1 • с. Васьківці – 1 • с. Кордишів – 1