4 квітня, 19.00: У Монастириському районі 107 осіб інфіковано коронавірусом
Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.
За даними штабу на 19 годину, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 107 осіб:
с.Гончарівка – 5,
В їх числі медперсоналу – 37 (11 лікарів, 26 медсестер та фельдшерів),
6 дітей, 6 держслужбовців, 3 поліцейські,1 священик, 1 завдитсад, 1 вчитель, 1 рятівник НС, 1 голова ОТГ, 1 сільський староста.
В районі обстежено 429 осіб, в т.ч. 235 медиків.
В Монастириському шпиталі 22 хворих (всі середня форма).
В Тернопільській лікарні 6 (4 – середня, 2 – легка).