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4 квітня, 19.00: У Монастириському районі 107 осіб інфіковано коронавірусом

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Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

За даними штабу на 19 годину, в Монастириському районі  інфікованих коронавірусом –  107 осіб:

м.Монастириська – 59,
с.Швейків – 11,
с.Ковалівка – 10 (1 летальний),
с.Горішня Слобідка – 7,

с.Гончарівка – 5,

с.Долішня Слобідка – 2,
с.Бертники – 2,
с.Григорів – 2,
с.Устя-Зелене – 2,
с.Дубенка – 2,
с.Чехів, с.Коржова, с.Криниця, с.Велеснів, с.Доброводи – 1.

В їх числі медперсоналу – 37 (11 лікарів, 26 медсестер та фельдшерів),

6 дітей, 6 держслужбовців, 3 поліцейські,1 священик, 1 завдитсад, 1 вчитель, 1 рятівник НС, 1 голова ОТГ, 1 сільський староста.

В районі обстежено 429 осіб, в т.ч. 235 медиків.

В Монастириському шпиталі 22 хворих (всі середня форма).

В Тернопільській лікарні 6 (4 – середня, 2 – легка).

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