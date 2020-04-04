4 квітня, 19.00: У Монастириському районі 107 осіб інфіковано коронавірусом

Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.



За даними штабу на 19 годину, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 107 осіб:





м.Монастириська – 59,

с.Швейків – 11,

с.Ковалівка – 10 (1 летальний),

с.Горішня Слобідка – 7,

с.Гончарівка – 5,

с.Долішня Слобідка – 2,

с.Бертники – 2,

с.Григорів – 2,

с.Устя-Зелене – 2,

с.Дубенка – 2,

с.Чехів, с.Коржова, с.Криниця, с.Велеснів, с.Доброводи – 1.

В їх числі медперсоналу – 37 (11 лікарів, 26 медсестер та фельдшерів),



6 дітей, 6 держслужбовців, 3 поліцейські,1 священик, 1 завдитсад, 1 вчитель, 1 рятівник НС, 1 голова ОТГ, 1 сільський староста.



В районі обстежено 429 осіб, в т.ч. 235 медиків.



В Монастириському шпиталі 22 хворих (всі середня форма).



В Тернопільській лікарні 6 (4 – середня, 2 – легка).