Поліція затримала підозрюваного у вбивстві юнака з Тернополя

У Тернополі в ніч з 29 на 30 травня на проспекті Злуки побились молоді люди. В результаті помер 25-річний мешканець Тернополя. Про це повідомляють на сайті поліції Тернопільської області.

Як зазначають, очевидці бійки викликали швидку та поліцію. За кілька годин правоохоронці встановили особу підозрюваного. Це – житель Тернопільського району, 1994 року народження. У скоєному він зізнався. Чоловіка затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Остаточну причину смерті тернополянина встановить судово-медична експертиза. Триває слідство.