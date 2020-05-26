26 травня на Тернопільщині: + 3 інфікованих коронавірусом

Станом на 26 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1124 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1048 випадків – дорослі, 76 випадків – діти), з них 25 летальних. Видужало 799 осіб.



❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 100 (80 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 3 (3 одужало);

– Борщівський район – 14 (12 одужало);

– Бучацький район – 67 (61 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 15 (14 одужало);

– Заліщицький район – 45 (38 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 23 (20 одужало);

– Зборівський район – 3 (3 одужало);

– Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 384 (169 одужало, 7 летальних);

– Лановецький район – 19 (19 одужало);

– Монастириський район – 194 (179 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 5 (4 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 14 (12 одужало);

– Тернопільський район – 19 (13 одужало);

– Чортківський район – 53 (51 одужало);

– Шумський район – 136 (92 одужало, 6 летальних).



За попередню добу:

☑️видужало 8 осіб, в тому числі 1 медик

☑️проведено 162 дослідження

☑️підтверджено вперше 3 випадки зараження вірусом COVID-19



🌏Географія поширення нових випадків:



⭕️Тернопільський район (2 особи):

• с. Велика Березовиця – 2



⭕️Кременецький район (1 особа):

• м. Кременець – 1

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