“Гарячі” телефонні лінії у Тернопільській області в випадку появи симптомів, схожих на коронавірус

У Тернопільській області працюють “гарячі” телефонні лінії для звернень громадян з питань профілактики поширення коронавірусу та щодо отримання медичної допомоги у випадку появи симптомів, схожих на коронавірус COVID-19:

«103» та (0352) 25-10-71 (в робочі дні з 8:00 до 17:15 год.) цілодобова «гаряча лінія» у м. Тернопіль: 098 441 59 81 Також доступні “гарячі лінії” з інших питань: Держпродспоживслужби в Тернопільській області – (0352) 52 57 26, (0352) 52 49 82, 066 104 54 38, 067 682 16 66. ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» – тел. (0352) 25-19-93, тел. 067 531 10 62. Оперативний черговий управління ДСНС – 067 351 07 03, 24-62-37 Головне управління Національної поліції – 102. Урядова гаряча лінія – 1545 Центру громадського здоров’я – 044 425 43 54 Міністерства охорони здоров’я – 0 800 505 201, 0 800 801 333. Якщо у вас немає сімейного лікаря – 1687