У Тернопільській області підтверджено ще 2 випадки коронавірусу

Станом на 17 год. 10 хв. 24.03.2020 року в результаті дослідження методом ПЛР виявлені фрагменти РНК вірусу SARS-CoV-2 у матеріалі від двох осіб. Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Хворі з Монастириського району – село Швайків та повторно в селі с.Ковалівка.

Чоловіка госпіталізували в інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Жінка – у реанімаційному відділенні Монастириської лікарні.

Нагадаємо, у 68-річного чоловіка з села Ковалівка вчора виявили коронавірус. Хворий контактував зі священиком із Заліщиків, в якого теж нещодавно виявили вірус.

Всього лабораторно підтверджено в Тернопільській області 4 випадки захворювання на COVID-19.