Тернополяни запустили челендж для збору засобів від коронавірусу

Небайдужі тернополяни створили в мережі Instagram ініціативу @coronavirus.ternopil зі збору коштів на засоби боротьби з COVID-19 в Тернопільській області.

Ініціативу уже підтримав відомий у Тернополі священник Роман Демуш, який служить в Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці м. Тернополя.

“Запрошую до діла милосердя! Час посту — особливий час для добрих діл. #коронавірус — не за горами. Він на підході! Молоді, свідомі люди запросили мене долучитися до збору коштів на все необхідне для боротьби з #covid – 19. Переходьте на сторінку ініціативи і робіть діло милосердя! Тут – мало що говорити…

Треба діяти! Коронавірус не вибирає… Завтра – може бути важко дихати комусь із нас… Важливо, не задихнутись!

Господи, помилуй!”, — зазначив о. Роман (@romandemush).

А ще підтримку ініціативі висловили фотограф із Тернополя Юлія Верста, фітнес-тренер Міла Кучеренко, блогери Олена Абакумова, Орест Мурій, Оксана Матвеєва.

Станом на 16 годину 18 березня волонтери зібрали 16 397 гривень.

Приєднуйся до челенджу #нікоронавірусу

Збір коштів відбувається на картку Приватбанку 4731219120680008 (Мандзій Юлія)