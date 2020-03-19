08:00 | 19.03.2020
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Новини Тернополя 

Тернополяни запустили челендж для збору засобів від коронавірусу

Irena 5 Views Прокоментуй!

Небайдужі тернополяни створили в мережі Instagram ініціативу @coronavirus.ternopil зі збору коштів на засоби боротьби з COVID-19 в Тернопільській області.

Ініціативу уже підтримав відомий у Тернополі священник Роман Демуш, який служить в Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці м. Тернополя.

  • “Запрошую до діла милосердя! Час посту — особливий час для добрих діл.  #коронавірус — не за горами. Він на підході! Молоді, свідомі люди запросили мене долучитися до збору коштів на все необхідне для боротьби з #covid – 19. Переходьте на сторінку ініціативи і робіть діло милосердя! Тут – мало що говорити…
    Треба діяти! Коронавірус не вибирає… Завтра – може бути важко дихати комусь із нас… Важливо, не задихнутись!
    Господи, помилуй!”, — зазначив о. Роман (@romandemush).

А ще підтримку ініціативі висловили фотограф із Тернополя Юлія Верста, фітнес-тренер Міла Кучеренко, блогери Олена Абакумова, Орест Мурій, Оксана Матвеєва.

Станом на 16 годину 18 березня волонтери зібрали 16 397 гривень.

Приєднуйся до челенджу #нікоронавірусу
Збір коштів відбувається на картку Приватбанку 4731219120680008 (Мандзій Юлія)

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