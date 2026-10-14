На Тернопільщині 12 із 14 перевірених зразків продукції не відповідали вимогам безпеки

У Тернопільській області за дев’ять місяців 2026 року 12 із 14 зразків продукції, відібраних для лабораторних досліджень, не відповідали встановленим вимогам. Йдеться про іграшки, низьковольтне електричне обладнання та електронну продукцію.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Упродовж січня–вересня фахівці відділу ринкового та метрологічного нагляду провели 67 перевірок характеристик продукції. Із них 39 були плановими, ще 28 — позаплановими.

За результатами заходів державного ринкового нагляду ухвалили 183 рішення про вжиття обмежувальних або коригувальних заходів. Вони передбачали, зокрема, усунення невідповідностей, приведення продукції у відповідність до встановлених вимог, тимчасову заборону її надання на ринку, заборону продажу або вилучення з обігу.

Також щодо суб’єктів господарювання винесли 14 постанов про накладення штрафів на загальну суму 493 тисячі гривень. За інформацією Держпродспоживслужби, усі штрафи сплатили до державного бюджету.

У відомстві зазначають, що ринковий нагляд спрямований на виявлення небезпечної та невідповідної продукції й захист прав споживачів.