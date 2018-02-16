У Тернопільській психоневрологічній лікарні повністю реконструювали три відділення. Там оновили та осучаснили центр нейрореабілітації, дитяче відділення та 6-те психіатричне відділення. Здійснили роботи за рахунок коштів обласного бюджету, меценатів та благодійних внесків.

Зокрема, центр нейрореабілітації, що на базі 3-го неврологічного відділення, відкрили завдяки фінансовій підтримці Олега Крижовачука, Ігоря Гуди, Степана Трояна та Петра Гадза. На придбання спеціального обладнання для оснащення нейрореабілітаційного блоку вони виділили 705 тис. грн. У центрі проходять лікування пацієнти після інсультів.

Як поінформував головний лікар медичної установи Володимир Шкробот, у дитячому психіатричному відділенні лікуються пацієнти з гострими психічними захворюваннями, неврозами і реактивними станами тощо. Лікування у відділенні охоплює комплекс заходів: раціональний підбір медикаментів, корегування мови, психолого-експериментальні дослідження, соціальне адаптування, різноманітні педагогічні прийоми. Що ж стосується 6-го психіатричного відділення, то в ньому також створено всі необхідні умови для лікування пацієнтів з відповідними захворюваннями.

Як наголосив голова ОДА Степан Барна, в лікарні добре дбають про пацієнтів і постійно намагаються покращувати умови їх лікування та перебування в медзакладі. Лікарня має також підтримку від держави, що зі свого боку є суттєвою допомогою.

«Ми з Віктором Вікторовичем протягом ось уже майже трьох років робимо все можливе для того, щоб медицина в області піднялася на якісно новий рівень. Тепер працюємо над покращенням третинного рівня надання меддопомоги. Для нас важливо, що в умовах медичної реформи, а також в умовах так званої екстериторіальності медичних послуг, у нас є така можливість. Це, відповідно, дозволить лікуватися на Тернопільщині не лише пацієнтам з нашого краю, а й із сусідніх областей. Бо там, де якісні послуги, там – і пацієнти», – акцентував Степан Барна.

Він також нагадав, що перші кроки, які були здійсненні в цьому напрямі, – це було відкриття перинатального центру. Після того було відкриття лабораторного корпусу, центру політравми, а тепер на черзі – ще й відкриття кардіоцентру на базі Тернопільської університетської лікарні.

«Хочу окремо подякувати нашим меценатам за те, що долучаються своїми зусиллями та коштами до покращення умов в лікувальних закладах області, і зокрема в психоневрологічній лікарні, а також за те, що небайдужі до людських проблем. Водночас, щиро дякую всім лікарям, які вкладають у свою роботу душу. Ваша заслуга неоціненна, адже ви повертаєте людей до життя і дозволяєте їм знову тішитися кожним днем», – підкреслив голова ОДА.

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