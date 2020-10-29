У Тернопільському апеляційному суді карантинні заходи продовжено до 31 грудня

Розпорядженням голови Тернопільського апеляційного суду Богдана Гірського карантинні заходи в суді продовжено до 31 грудня 2020 року та зобов’язано:

– пропускати до залів судових засідань тільки учасників судового процесу (за умови проведення температурного скринінгу, відсутності явних ознак респіраторних захворювань та після обробки рук дезінфікуючими засобами) за попереднім погодженням із суддею, який розглядає справу, і тільки у супроводі секретаря судового засідання або судового розпорядника;

– осіб, яких пропускають до приміщення суду, застосовувати засоби індивідуального захисту, зокрема, респіратори або захисні маски, що закривають ніс та рот, у тому числі, виготовлені самостійно;

– пропуск працівників правоохоронних органів та інших осіб, які не є працівниками суду, до режимно-секретного сектору здійснювати виключно у разі використання такими особами засобів індивідуального захисту (медичні маски тощо) та зі встановленням особливого режиму пропуску: по одному в порядку черговості, визначеному працівником режимно-секретного сектору;

– працівників сектору забезпечення судового процесу судової палати з розгляду кримінальних справ та сектору забезпечення судового процесу судової палати з розгляду цивільних справ приймати вхідну кореспонденцію у вестибюлі суду на першому поверсі.

– роз’яснити учасникам судового процесу про можливість розгляду справи в режимі відеоконференції, у режимі онлайн програми EasyCon, а також рекомендувати всі необхідні документи (апеляційні скарги, заяви, скарги, відзиви, пояснення, клопотання тощо надсилати на електронну адресу суду в електронному вигляді через підсистему “Електронного суду”, а також поштою, факсом або за допомогою дистанційних засобів зв’язку.

– працівникам апарату та відвідувачам суду дотримуватися відстані між особами не менше 1,5 м.

Пресслужба Тернопільський апеляційний суд