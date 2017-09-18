У тернопільському коледжі навчається «норвезька» група

У цьому навчальному році група ООчт-11 отримала особливий статус – «норвезький», повідомляють у прес-службі ТНЕУ. Минулої п’ятниці хлопців і дівчат із коледжу чекало особливе дійство – посвята у студенти ТНЕУ. Для них організували неабиякі випробування.

Сочатку, об’єднавшись у команди, юнаки та дівчата складали пазли. У результаті отримали – прапор України, прапор Норвегії, логотипи ТНЕУ, Університету Норд, МФСА. Ведучі дійства – директор Музею історії ТНЕУ Віталій Михайлиця і фахівець відділу інформації та зв’язків з громадськістю ТНЕУ Ганна Кісь – пояснили значення першого завдання: учорашні школярі стали студентами Тернопільського національного економічного університету (логотип ТНЕУ), у якому дієво реалізовується проект «Україна – Норвегія» (прапори країн); даний проект діє за фінансової підтримки Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Фонд Соціальної Адаптації» (логотип МФСА) та Королівського норвезького Міністерства закордонних справ; норвезьким партнером ТНЕУ у реалізації проекту є Університет Норд (логотип університету).

Дізнатися більше про чарівне Королівство Норвегія студентами допомогла весела вікторина. Молоді було запропоновано такі запитання: який титул носить правитель Норвегії? (король); що означає прапор Норвегії? (свободу); грошова одиниця Норвегії називається… (крона); назва «Норвегія» означає… (шлях на Північ); населення Норвегії становить… 5 млн осіб); яка тварина зображена на гербі Норвегії? (лев); столицею Норвегії є місто… (Осло); казкові створіння, які вважаються одним з символів Норвегії (тролі); найпопулярнішим чоловічим іменем в Норвегії (з 1880 по 2016 роки) є… (Ян). Хлопці та дівчата вибирали правильний варіант відповіді із чотирьох запропонованих.

Усім відомо, що справжній студент повинен знати історію свого вищого навчального закладу. Для того, щоб група ООчт-11 трішки познайомилася з історією ТНЕУ їй потрібно було виконати ще одне завдання. Отримавши конверти з фотографіями, кожна команда повинна була знайти ці фото та підписи до них на стендах Музею історії ТНЕУ, після цього розповісти про те, що на них зображено своїм колегам.

Наступні завдання були покликані перевірити рівень взаємодії у групі, розуміння один одного та вміння працювати у команді. На п’яти мольбертах молодь зображала українську хату, кущ калини, криницю, мальви, лелеки. При цьому, завдання знав лише перший учасник команди, а усі інші мали здогадатися, що потрібно малювати, проаналізувавши зображене ним. У музичному конкурсі один представник з кожної команди слухав пісню і показував її своїм одногрупникам без слів.

Випробування завершилися і всі зрозуміли, що група ООчт-11 достойна звання студента ТНЕУ! Усі разом першокурсники урочисто промовили присягу студента, у якій пообіцяли поважати батьків, викладачів та наставників, шанувати історії університету і працювати для його процвітання, бути взірцем студента – наполегливим, справедливим, чесним, добрим, справжнім патріотом свого народу й держави, з відповідальністю представляти і популяризувати реалізацію проекту «Україна – Норвегія», куди б не завела доля, залишатися вірними традиціям і тій науці життя, яку отримають у Тернопільському національному економічному університеті.

Здійснити присягу молоді допоміг справжній норвезький воїн, перед яким кожен юнак і дівчина промовили впевнене «Присягаю!»

Не обійшлося і без подарунків. Від ГО «Освітні та соціальні інновації» кожен студент-волонтер отримав реглан з символікою проекту «Україна – Норвегія».

Джерело: сайт ТНЕУ.